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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال: أفشة يستحق لقب رجل المباراة

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمد مجدي أفشة لاعب فريق الأهلي يستحق لقب رجل المباراة أمام فريق الزمالك في نهائي كأس مصر الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.

قال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن إمام عاشور لم يقدم الأداء المنتظر في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك قبل أن يسجل الهدف في شباك محمد عواد ".

وتابع:"أفشة يستحق لقب رجل المباراة وليس إمام عاشور لأنه كان نقطة تحول كبيرة في أداء النادي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر ".

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