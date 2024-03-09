محافظ كفر الشيخ يغلق 68 منشأة طبية مخالفة

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غلق 68 منشأة طبية غير مرخصة ما بين منشآت وعيادات طبية، ومراكز طبية خاصة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بجميع مراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتورة أميرة عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين في إطار قانوني، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وتهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحي.

أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تمكنت من ضبط 127 منشأة طبية تعمل دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وجارٍ استخراج قرارات غلق لها، وتحرير 27 محضراً كإثبات حالة بالمخالفات، وتنفيذ الغلق الإداري لـ 68 منشأة طبية، وتحرير 20 محضراً «فض شمع»، وتحرير عدد من الإنذارات بتلافي السلبيات التي وجدت أثناء الحملة.