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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتربت من 31 ألفًا.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، في بيان لها، إن حصيلة شهداء غزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر، ارتفعت إلى 30,960 شهيد، فيما وصل عدد المصابين إلى 72,524 شخص.

وأضافت أن إسرائيل ارتكبت 10 مجازر جديدة ضد المدنيين في القطاع، راح ضحيتها 82 شهيد و122 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت مصادر مسئولة أمريكية كشفت عن أن إنشاء ممر بحري قبالة ساحل قطاع غزة يحتاج إلى نحو 60 يوما، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية.

وسيتضمن الممر البحري رصيفا بحريا ورصيفا آخرا لإنزال المساعدات بداخله والتي ستنقل بعدها إلى داخل القطاع.

وقالت المصادر إن الجيش الأمريكي هو من سيساهم بشكل كبير في بناء الميناء البحري قبالة ساحل قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الإدارة الأمريكية تحاول تجهيز الميناء البحري في غضون 30 يوما لكن التقديرات تشير إلى أنه سيستغرق ما بين 45 إلى 60 يوما.

وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي غزة إسرائيل الحرب الإسرائيلية

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