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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل.. مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي بالحالات المعقدة والأدوية «غير المدرجة»

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، قرارًا بإنشاء مجلس استشاري طبي، يتمتع بالكفاءة والقدرة على سرعة إبداء الرأي الاستشاري المستقل طبيًا وفنيًا وفقًا للأسس والأدلة العلمية في الخدمات الطبية المقدمة والأدوية التي تحتاج إلى موافقات مسبقة غير مدرجة بحزم أدوية وخدمات الهيئة، خاصة الحالات المرضية المعقدة التي تتطلب رأيًا طبيًا مستقلاً للبت فيها.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان جودة ما توفره من خدمات للمستفيدين بالمحافظات التي شهدت تطبيق هذه المنظومة الجديدة. 

ويختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإبداء الرأي الطبي في الحالات المرضية المعروضة عليه وفقًا لأسس علمية، طبقًا للتوصيات الواردة بالبروتوكولات المعتمدة بالهيئة، وإبداء الرأي أيضًا في الشكاوى الطبية والرد عليها، وكذلك إبداء الرأي الطبي في التقارير الطبية الخاصة بإصدار شهادات العجز التي تحال إليه. 

كما يختص المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات المرضى وفحص المعلومات ذات الصلة لبيان مدى الجدوى أو الأضرار الجانبية للخدمات الطبية المقدمة والمطلوبة. 

ويلتزم المجلس الاستشاري الطبي في عمله بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل ولائحته التنفيذية وقواعد وأخلاقيات المهن الطبية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بأعماله.

وأكد الوزير حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل، والاستجابة السريعة لطلباتهم ورفع معدلات رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم. 

يرأس المجلس الاستشاري الطبي الدكتور حازم عبد المحسن خميس، أستاذ أمراض القلب، نائب رئيس الجامعة الحديثة، وعضوية كل من: الدكتور أحمد محمد السيد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عين شمس، والدكتور حسام حسني محمود السيد، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور رأفت محمد عبد الفتاح سليمان، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، والدكتور شريف أحمد عبد الوهاب محمد، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، والدكتور شریف ودیع ناشد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور علي محمد علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية الطب بجامعة عين شمس، والدكتور فؤاد على النواوي، أستاذ الباطنة كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال بكلية الطب «قصر العيني»، والدكتور محمد العياشي محمد أحمد، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب «قصر العيني».

وأكدت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذا المجلس الاستشاري الطبي يسهم في دفع جهود استدامة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من هذه المنظومة الجديدة، حيث يضمن سرعة التفاعل مع متطلبات علاجهم خاصة في الحالات التي تحتاج إلى خدمات وأدوية غير مدرجة.

ولفتت إلى أهمية الدور الذي يقوم به هذا المجلس في مراجعة المسارات الإكلينيكية المعتمدة ودراسة جدواها على ضوء احتياجات المرضى.

الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الطبي الهيئة المعلومات

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التأمين الصحي الشامل.. مجلس استشاري طبي لإبداء الرأي بالحالات المعقدة والأدوية «غير المدرجة»

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