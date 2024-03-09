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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

في يوم الشهيد.. وكيل النواب: تركوا أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس

ألقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس "رئيس الجلسة"  نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي.

وقال سعد خلال الجلسة العامة:" العظماء لا يرحلون؛ لأنهم يتركون أثرًا خالدًا في ذاكرة وطنهم ووجدان شعبهم، وتتناقل الأجيال سيرتهم.. وفي طليعة هؤلاء شهداء مصر عبر العصور.. هم ميراثها الوطني الذي ينهل أبناؤها من مسيرته نهجًا ومن رؤيته نبراسًا".

وتابع:" اليوم تحتفل مصر بيوم الشهيد، عرفانا منًا – جيلا بعد جيل- بتضحيات هؤلاء الأطهار الأبرار بأرواحهم فداء حرية وكرامة مصر، وعزة وشرف شعبها النبيل".

وأوضح:" بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يسرني ويشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم بتحية إجلال وتعظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة، الذين يقدمون - دائما - الغالي والنفيس من أجل حماية وبناء مقدرات هذا الوطن، وصون أمن واستقرار شعبه العظيم".

واختتم:" كما توجد ذكرى غالية علينا جميعاً وهي اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق أمس الثامن من مارس، وبهذه المناسبة يسعدني أن أتقدم بتحية عرفان وإجلال لكل نساء العالم، وفي القلب منهن عظيمات مصر، اللائي ضربن المثل والقدوة عبر التاريخ في العطاء والتضحية بلا حدود داخل الأسرة، وفي العمل، وفى خدمة الوطن".
 

المستشار أحمد سعد الدين المستشار الدكتور حنفى جبالى الشهيد يوم الشهيد

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