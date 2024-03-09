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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل 6 مصريين لنصف نهائي بطولة القاهرة الدولية للبادل

البادل
البادل

تأهل 6 من لاعبي المنتخب الوطني لنصف نهائي بطولة القاهرة الدولية للبادل "FIP Promotion EPF1 Cairo" وهي أحد أقوى البطولات المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

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وصعد زوجي السيدات المكون من: "فريدة الحلبي ونور فيض الله" بعد فوزهن الصعب على زميلتهن "نهى عمر ونيلا عجميا" بنتيجة 2-1، وجاءت نتائج المجموعات كالتالي: "6-7، 6-4، 7-5".

وتأهل الزوجي المكون من: "مورا اسحاق وليلى النمر" بعد فوزهن على الزوجي المصري الإسباني المكون من: "ميار توفيق وجابريلا اندرادي" بنتيجة 2-1 أيضا وجاءت نتائجهما كالتالي: "6-3، 4-6، 7-5".

وعلى صعيد منافسات الرجال، تأهل جورج واكيم رفقة زميله الهولندي "تايجس روبير" بعد فوزهما على الزوجي المصري المكون من: "عمر صبري ومحمد الجارحي" بمجموعتين نظيفتين جاءت نتائجهما كالتالي: "6-3، 6-1".

وصعد يوسف حسام لاعب منتخبنا الوطني رفقة زميله الإسباني "كلوديو كاساسيكا" بعد الفوز على الزوجي الإسباني المكون من: "فوستر دوكامبو وزميله سانشيز جيلي"  بمجموعتين للاشئ وجاءت نتائجهما كالتالي: "6-3، 6-2".

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة مساء اليوم السبت بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد غتوري.

وتقام منافسات البطولة على ملاعب "H Padel" في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 5500 يورو.

ويشارك في منافسات البطولة الدولية 66 لاعب ولاعبة بواقع 50 لاعبا و16 لاعبة من 9 دول هي: "إسبانيا - فرنسا - ألمانيا - هولندا - بريطانيا - البرتغال - البحرين - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

المنتخب الاتحاد

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