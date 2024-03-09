احتكار أهلاوي..رقم قياسي مذهل| كولر لم يخسر أي لقب محلي منذ قدومه

في مساء أمس الجمعة، توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب كأس مصر لموسم "2022-2023" بعد فوزه على الزمالك.

وجاء الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المدير الفني السويسري مارسيل كولر كأس جديد إلى دولاب بطولاته مع النادي الأهلي، إذ تمكن من صيد كأس مصر على حساب الزمالك.

الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في نهائي النسخة الـ92 من بطولة كأس مصر.

بفضل تتويجه بكأس مصر لموسم "2022-2023"، رفع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، رصيده من البطولات مع الفريق إلى الرقم 7.

لم ينجح فريق مصري في التتويج أمام كولر

وبهذا، يستمر في سلسلة الهيمنة المحلية، حيث لم ينجح أي فريق آخر في التتويج ببطولة مصرية منذ قدوم السويسري.

وقبل هذا التتويج، كان كولر قد أحرز 6 ألقاب محلية مع الأهلي، حيث فاز في جميع النهائيات التي خاضها مع المارد الأحمر منذ وصوله، وهي:

كأس السوبر المصري 3 مرات.

كأس مصر مرتين.

الدوري الممتاز مرة.

كما لا يمكن نسيان النجمة الحادية عشرة الأفريقية التي زينت قميص الأهلي، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن كولر استطاع التتويج بلقبين على حساب الزمالك، حيث اقتنص كأس السوبر في بداية رحلته مع الأهلي، واليوم يحقق كأس مصر، وذلك بعد مرور 546 يومًا فقط من توليه تدريب الأهلي.

إليكم تفصيل بطولات مارسيل كولر مع الأهلي:

كأس السوبر المصري 2021.

كأس مصر 2022.

كأس السوبر المصري 2022.

دوري أبطال أفريقيا 2023.

الدوري الممتاز 2023.

كأس السوبر المصري 2023.

كأس مصر 2023.