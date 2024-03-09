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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. حسام حسن يضم جناح الأهلي بدلا من أحمد سيد زيزو

جهاز منتخب مصر
جهاز منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية، أن حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، قرر استدعاء حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لخوض دورة الإمارات الودية. 

سيبدأ الفراعنة مشوارهم في هذه البطولة بمواجهة نيوزيلندا في 22 مارس الحالي، وسيشاركون أيضًا في مباريات أخرى أمام منتخبي تونس وكرواتيا.

وأشارت التقارير، إلي أن حسام حسن  ينوي استدعاء حسين الشحات لتعويض غياب أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الزمالك، الذي أصيب بإلتواء في الكاحل وسيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 10 أيام.

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من المتوقع أن يعلن حسام حسن قائمة المنتخب النهائية خلال الساعات القليلة القادمة، فيما تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة له كمدير فني للفراعنة. 

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى أمام نيوزيلندا في 22 مارس، بينما يلتقي منتخب تونس مع كرواتيا في الوقت ذاته.

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