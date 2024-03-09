عمر عصر يكشف سر تفوق تنس الطاولة المصري في دورة الألعاب الأفريقية

أبدى عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، سعادته بحصد ميداليتين ذهبيتين خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية، التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وقال عمر عصر: «نخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية في ظروف صعبة، بسبب الأجواء المناخية والجدول المضغوط للمباريات، حيث خضنا منافسات الفردي والفرق في يومين فقط، إلا أننا رغما عن ذلك نجتهد لرفع علم مصر عاليا».

وأضاف: «ما يميز لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة هو الروح العالية ورغبة الجميع في تحقيق الفوز، وهو ما ظهر في حصد 6 ميداليات حتى الآن في تنس الطاولة».

وحول ما يحتاجه عمر عصر للمنافسة على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية، أكد اللاعب أنه بدأ برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024 منذ الانتهاء من أولمبياد طوكيو، مؤكدا أنه يأمل في استكمال نجاحاته وحصد ميدالية بعدما احتل المركز الخامس في أولمبياد طوكيو الماضية.

واستطاعت البعثة المصرية تحقيق 19 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 12 ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية و4 برونزيات، وذلك في منافسات الكاراتيه وتنس الطاولة.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.