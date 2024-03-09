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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: بدء إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا

أعمال المئذنة الجديدة
أعمال المئذنة الجديدة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بدء أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، وذلك بعدما تم الانتهاء من إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 متر، والتي كانت تُشكل خطراً كبيراً على الأهالي بسبب وجود ميول كبير بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سم.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري تُعد المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير التي تمت بالمسجد في بداية عام 2022 ومستمرة حتي الآن، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أنه سيتم الانتهاء قريباً من أعمال الترميم وفتح المسجد أمام أهالي مدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه مسئولي الأوقاف والسياحة والآثار بالمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من أعمال بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا؛ لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المساجد الأثرية وأضرحة آل البيت على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بمحيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر، ورصف الشوارع المؤدية إليه، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والبلدورات بمحيط مسجد أبو غنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا.

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اعمال الصيانة أعمال الصيانة والتطوير الهيئة العربية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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