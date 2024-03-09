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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تصعيد خطير.. الحوثيون يُستهدفون القطع العسكرية الأمريكية والدولية

صدى البلد

قال إياد الموسمي، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن، إن هناك تصعيدًا خطيرًا للحوثيين باستهداف القطع العسكرية الأمريكية والدولية التابعة للتحالف الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية"، في تصريحاته للقناة، أن تدمير الحوثيين مدمرة أمريكية في البحر الأحمر هو العملية الأولى من نوعها منذ إعلان استهداف السفن التجارية، مشيرًا إلى أنهم يعملون على التصعيد بشكل كبير خلال تلك الفترة.

 إسقاط 4 مُسيّرات

وأعلن الجيش الفرنسي إسقاط 4 مُسيّرات كانت تتجه نحو البعثة البحرية الأوروبية في خليج عدن، والتعامل معها، منوهًا بأن هناك تصعيدًا كبيرًا وخطيرًا من الحوثيين باستهداف السفن العسكرية، مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن.

وأكمل مراسل "القاهرة الإخبارية" من عدن قائلًا: أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر استهداف سفنها عمليات خطيرة جدًا، وهناك عمليات مركزة لحماية السفن ومساعدتها، لكن هناك اشتباكات مع الحوثيين تجعل الأوضاع تتجه نحو المزيد من التصعيد.

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