بعـد الحكم على شيرين عبدالوهاب|محامي المنتج محمد الشاعر: «مستمرون في البحث عن حقوقنا»

حكمت اليوم محكمة جنح الشيخ زايد في الجنحة رقم 2070 لسنة 2023 حضورياً بمعاقبة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر.



وصرح المستشار صبحي جمال محامى المنتج محمد الشاعر بأن موكله حريص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة والمتاحة ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب للمطالبة بكافة حقوقه التي أهدرت والأضرار التي

لحقت به محترمًا في ذلك القانون وأحكام القضاء.



وكشف المستشار صبحى جمال أنه على الرغم من أن الحكم عنوان الحقيقة ولا تعقيب على أحكام القضاء وإلا أن موكله بصدد اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بخلاف العقوبة الجنائية التي صدرت بحق الفنانة شيرين عبدالوهاب لاسيما وأنها زجت باسمه في العام الماضي في نزاع سابق فيما بينها وشركة روتانا وقضى فيه بعدم قبول إدخال موكله وبإلزام الفنانة شيرين بتعويض شركة روتانا بسبب الإخلال التعاقدى .

البداية كانت بتلقي مباحث مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الجيزة بلاغاً من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق من خلال فیدیو لها مذاع ومنشور على منصات التواصل الاجتماعى وقيام آخرين بسبه وقذفه من خلال رسائل باستخدام منصة انستجرام عقب إذاعة ذلك الفيديو.

وأوضح محامى المجنى عليه المستشار: صبحي جمال أن النيابة العامة قد استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعه، ثم تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي أنتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الواقعة، فطلبت النيابة العامة تحريات فرع البحث الجنائى بالشيخ زايد الذى أنتهى إلى صحة الواقعة وتعدى الفنانة شيرين عبدالوهاب بالقذف والتشهير علناً على المجنى عليه فاستدعت النيابة العامة الفنانه : شيرين لمواجهتها بتلك التقارير الرسمية وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعللة أصابتها بالكورونا، حسب أقوال محاميها بتحقيقات النيابة.

وصرح المستشار صبحي جمال بأن النائب العام أمر بإحالة أوراق الجنحة للمحاكمة الجنائية وتداولت القضية على مدار أكثر من شهر أستمعت خلاله هيئة المحكمة لمرافعة المدعى بالحق المدنى والفنانة. ثم حجزت الدعوى للنطق بالحكم فيها بجلسة اليوم فحكمت بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب خمسة ألاف جنيه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وأضاف المستشار صبحى جمال أن المحكمة شيدت حكمها لثبوت الواقعة أخذا بشهادة المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية بشأن

الفيديو محل الاتهام وشهادة القائم على إعداده وتقرير جهاز الأمن السيبراني وشهادة القائم على إعداده وتحريات فرع البحث الجنائى بالشيخ زايد وشهادة مجريها التي جاءت معززة لصحة الواقعة.

المستشار صبحي جمال