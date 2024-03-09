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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أسامة كمال: أمريكا تمهد لحصول إسرائيل على أرض أكبر من فلسطين

الاعلامي اسامة كمال
الاعلامي اسامة كمال

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة مستمرة رغم جهود مصر الضخمة على المستوى الإنساني والدبلوماسي والسياسي لإقامة هدنة، موضحًا أنه لا بد من الاستمرار في متابعة أحداث غزة حتى لا تضيع وتتلاشى هذه القضية الفلسطينية المهمة.

وأضاف أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الوضع الحالي في غزة ليس به أي تقدم، مؤكدًا أن الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة بدا يكون أكثر وضوحًا خلال الفترة الحالية، والأمر لم يعد عجزا أمريكيا أمام إسرائيل، ولكن تمهيد لحصول إسرائيل على أرض أكبر من فلسطين.

وأشار أسامة كمال، إلى أن هناك خبيرا في الأمم المتحدة ينتقد أسلوب أمريكا وحديثها عن خطة الميناء وإنزال المساعدات جوًا، وتحدث بأنها أساليب عبثية ومثيرة للسخرية، مؤكدًا أن الـ "سي أن أن" نشرت صور لأقمار صناعية تكشف طريقا يشيده الجيش الإسرائيلي سيقسم غزة إلى نصفين.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/AGVWu6VgAZZihQ4M/?mibextid=ox5AEW

أسامة كمال الاعلامي اسامة كمال القضية الفلسطينية برنامج مساء دي إم سي قطاع غزة مساء دي إم سي لفت

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