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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جبيرة| زيزو يصدم جمهور الزمالك بصورة لقدمه بعد إصابته

صدى البلد

نشر أحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، صورة لقدم بعد تعرضه لإصابة في مباراة الأهلي والزمالك، أمس الجمعة، في نهائي كأس مصر، والتى توج فيها النادي الأهلي باللقب الـ 39 في تاريخه بهدفين دون رد، وخرج زيزو فيها مصابا في نهاية الشوط الأول.

ونشر زيزو صورة لقدمه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهي موضوعه داخل جبيرة.

وتسود حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشأن حالة لاعبه أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ويسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الزمن؛ لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لـ "زيزو" بعد عودة الفريق من المملكة العربية السعودية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

إصابة زيزو

من المتوقع أن يُجري أحمد سيد "زيزو" فحصًا دقيقًا بعد انحسار الورم لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعرض "زيزو" للإصابة بعد تدخل من لاعب الأهلي كريم نيدفيد قبل نهاية الشوط الأول لنهائي كأس مصر مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

فاز فريق الكرة بنادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة على استاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

وتسود حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بشأن حالة لاعبه أحمد سيد "زيزو"، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي.

ويسابق الجهاز الطبي لنادي الزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، الزمن لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لـ "زيزو" بعد عودة الفريق من المملكة العربية السعودية، لتحديد مدى إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

إصابة زيزو

من المتوقع أن يُجري أحمد سيد "زيزو" فحصًا دقيقًا بعد انحسار الورم؛ لتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

تعرض "زيزو" للإصابة بعد تدخل من لاعب الأهلي كريم نيدفيد قبل نهاية الشوط الأول لنهائي كأس مصر مباشرة، وتم استبداله بين شوطي المباراة ودخول محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً منه.

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