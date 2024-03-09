عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

صدى البلد

روج الفنان أحمد حلمي لمسلسله الإذاعي “فبركة”، المقرر إذاعته في شهر رمضان 2024.

ونشر أحمد حلمي، البوستر الترويجي للمسلسل من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وكتب معلقا: “استنوني فى مسلسل فبركة على إذاعة نجوم أف إم، كل يوم قبل الفطار الساعة 4 ونص، والإعادة بعد الفطار الساعة 9 ونص”، المسلسل من تأليف نوران نصار، ومن إخراج صفي الدين حسن" .

وشهدت مباراة نهائي كأس مصر، ظهور العديد من نجوم الفن بالرياض بالمملكة العربية السعودية، ورصدت الكاميرات ظهور الفنان أحمد حلمي رفقة المذيع وليد الفراج وعماد متعب لاعب الأهلي السابق.

وتواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك والأهلي ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بنهائي كأس مصر المقام بملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأعرب الفنان أحمد حلمى عن سعادته لحضور سفير مصر بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد عرض مسرحيته الجديدة "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض. 

ونشر حلمي صورا جديدة بصحبتهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقا عليها قائلا: "اتشرفت بحضور سعادة السفير المصري أحمد فاروق سفيرنا بالمملكة العربية السعودية وبحضور صديقي وأخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد  بحضورهم عرض مسرحيه تيت . شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم". 

مسرحية "تييت" يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.

كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون".

ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله “حكيم عيون” مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققة نفس النجاح.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

أحمد حلمى كواليس مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ أحمد حلمي فى رمضان ٢٠٢٤ أحمد حلمي فى موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

شعبة الدخان تزف بشرى سارة لملايين المصرين بشأن أسعار السجائر| تفاصيل

هل تؤثر الشبورة والأمطار على خططك؟.. هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

موضوعات متعلقة

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

رجل المستحيل .. أحمد سعد يوجّه رسالة لتركي آل الشيخ

غداً .. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها في قضية الشاعر

مسلسلات رمضان 2024| صدقي صخر يعلن انتهاء تصوير «كامل العدد بلس1»

رمضان 2024|سوني ميوزيك تعلن شراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم محتوى موسيقي متميز

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

مسلسلات رمضان 2024.. صفاء سلطان تروج للدوار العاشر

ترشيحاتنا

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

رئيس بنك مصر : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي

لميس الحديدي : تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الاقتصادى

جمعتا 9 ملايين جنيه عن طريق المحافظ الإلكترونية.. فتاتان تواجهان الحبس 6 أشهر

بعد التتويج بالكأس | رسالة مهمة من مصطفى شوبير لنجم الزمالك

أبو العينين : مشروع قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات لحجم الديون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| أحمد حلمي يروج لمسلسله الإذاعي «فبركة»

شكرًا لكم .. هيفاء وهبي توجّه رسالة لجمهورها بهذه المناسبة|شاهد

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ