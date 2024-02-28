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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الواحد مهزوز.. أحمد حلمي يمازح متابعيه بصورة صباحية

صدى البلد

شارك الفنان أحمد حلمي متابعية صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهر حلمي في الصورة من داخل سيارته، مازحا الجمهور:"الصحيان بدري ده بيخلي الواحد مهزوز".

وأعرب الفنان أحمد حلمى عن سعادته لحضور سفير مصر بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، والأمير عبد الرحمن بن مساعد عرض مسرحيته الجديدة "تييت" ضمن فعاليات موسم الرياض. 

ونشر حلمي صورا جديدة بصحبتهم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقا عليها قائلا: "اتشرفت بحضور سعادة السفير المصري احمد فاروق سفيرنا بالمملكة العربية السعودية وبحضور صديقي واخي العزيز الأمير عبد الرحمن بن مساعد  بحضورهم عرض مسرحيه تيت . شكرا جزيلا وحقيقي نورتوني ونورتوا العرض بحضوركم". 

مسرحية "تييت" يتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن إنتاج حمدي بدر على مسرح أبو بكر الشدي، حيث تدور أحداث المسرحية حول مدرس تاريخ يجسّد دوره حلمي، يعيد التفكير فيما يقدمه من معلومات تاريخية للطلاب، بسبب كلمة قالها له أحد الأطفال (يلعب دوره جان رامز)، تتسبب في تغيير مجرى حياة الأستاذ.  


كما يقدم أيضا خلال الأحداث أغنية ترمز للتراث الفلسطيني يقول خلالها: "في فلسطين أرض خضراء معروفة بشجر الزيتون". 


ويشارك في بطولة العمل: هنا الزاهد وحمدي مرغني ومحمد رضوان، تأليف ضياء محمد، إنتاج حمدي بدر، إخراج هشام عطوة.

الجدير بالذكر أنه سبق وعرض حلمي مسرحية "ميمو" العام الماضي، بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، مشيدًا بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها في جدة، وابها، والطائف، محققه نفس النجاح.

"ميمو" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة

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