حبس دجال بتهمة النصب على تاجر بحجة علاجه في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس دجال لقيامه بالإستيلاء على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية احدى الدول بحجة أنه معالج روحانى.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول ".

وأفاد في بلاغة أنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وأوهمه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون أن يتم علاجة ، وفى أحد الأكمنه ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.