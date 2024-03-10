مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل أعمال تنفيذ مشروع موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء.

وتستهدف زيارة مدبولي لسانت كاترين الوقوف على سير العمل بمختلف مكونات مشروع تطوير "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام" والذي يتم تنفيذه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة من خلال تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي.

وتشمل الجولة عدداً من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بما يعكس اهتمام الدولة بدفع قطاع السياحة والارتقاء بكافة الخدمات والمرافق في المدن الجاذبة للسياحة وبخاصة في سيناء.