خلال الأسبوع الماضي.. البطاطس أعلى قائمة صادرات الخضراوات والموالح للفواكه

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 10 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 2 – 8 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة (1 منشأة استوفت اشتراطات التأهيل، 1 منشأة استوفت اشتراطات الاعتماد).

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 73 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة ، وأصدرت الإدارة 3465 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1728 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5645 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 544 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 50 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 80 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 97 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وأسبانيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 164 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 920 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 785 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1560 رسالة بنحو 242 ألف طن لعدد 463 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 130 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 277 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتج و6 شركات و1 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي القاهرة والجيزة،

وتم تسجيل 4 صوامع لتخزين القمح بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وأسيوط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 11 شكوى وجاري فحص 24 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 840 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، سوهاج، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد، القليوبية، المنيا والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 25 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1647 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تم التنسيق مع إدارة الشكاوى، وتم تنفيذ 5 حملات على عدد 51 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 604 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 371 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 174 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بور سعيد، الغربية، الشرقية، السويس، المنيا، أسيوط وأسوان، وتم استيفاء 5 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم استيفاء عدد 1 مخزن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 28 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتم حصر 6 مراكز لتجميع الألبان في محافظتي المنيا والغربية.



وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 4 مطاعم و 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية والجيزة، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.



وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 418 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 2 تظلم متعلقة بالأغذية الخاصة، 3 تظلمات لإدارة المصانع و 1 تظلم للإدارة العامة للصادرات بالهيئة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 5 من موردي الأسماك ومراكب وسفن الصيد خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 60 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة واستلام مجزر منقباد بمحافظة أسيوط، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، القليوبية، البحيرة والجيزة، وتم تسجيل 2 مصنع للمواد الملامسة للغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وجه الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء جميع مديري فروع الهيئة بتشديد الرقابة المحكمة على المنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 55 حملة تفتيشية موسعة على 330 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1160 قطعة حلوى ، 160 كجم مقرمشات وسناكس، 80 كجم أجبان منتهية الصلاحية، 350 كجم (زيت زيتون، شطة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 35 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 10 قرارات نيابة، وإعدام 200 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (أجبان، مشروبات غازية، عصائر).



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 71 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 2 طن (لحوم، دواجن، مشروبات غازية) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 42 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، عزبة البرج، فاراسكور، الروضة، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 241 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (عسل نحل، مقطعات دواجن، مخبوزات، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 29 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم ومركز ابشواي، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 147 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 9 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، تحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 17 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 84 منشأة غذائية، من بينهم 58 منشأة لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (عصائر، حليب مجفف، شوكولاتة، وغيرها من المواد الغذائية).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 21 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 161 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، نبروه، وغيرها من المراكز).



وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 42 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودواجن، منتجات ألبان، مياه غازية، شوكولاتة، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 17 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 30 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 74 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم التحفظ على 7 طن (لحوم ودهون، ملح، سكر، مخلل تحت التصنيع)، وتم تحرير محضر بها.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 11 منشأة غذائية في نطاق مدن ومراكز (حي شرق وحي غرب سوهاج)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، عسل نحل، مايونيز، آيس كريم)، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 9 حملات على 9 منشآت غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (لبن رايب، توابل دجاج، بطاطس نصف مقلية، مقرمشات، حلويات شرقية، تمر)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 5 حملات تفتيشية على 104 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على عدد 79 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من الزبيب منتهي الصلاحية.

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير عدد 20 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (1 طن و 700 كجم ملح، لحوم بدون بيانات ومجهولة المصدر).

وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة جنوب سيناء 3 حملات تفتيشية على 17 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، كبدة)، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقام فرع أسوان الجديدة بشن 3 حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، حيث تم المرور على 8 منشآت غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مقرمشات، خضار مجمد، زبادي، شوكولاتة)، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 8 حملات تفتيشية على 25 منشأة غذائية، بعضها استهدف محلات بيع ياميش رمضان، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، معجنات)، كما تم أخد تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.