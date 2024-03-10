تعرف على موعد ومكان عزاء والدة محمود البزاوى

قرر الفنان محمود البزاوى إقامة عزاء والدته يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة والتى رحلت عن عالمنا أمس.

ورحلت والدة الفنان محمود البزاوي، أمس وشيعت جنازتها بمدينة المحلة.

وكتب أكرم، نجل الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: «الفنان الجميل محمود البزاوي، نسأل الله أن يلهمك جميل الصبر لرحيل ست الحبايب، أسكنها الله فسيح جناته».

من جهة أخرى، انتابت حالة من الغضب أكرم ابن الفنان محمود البزاوى بسبب عدم وجود والده على بوستر مسلسل "كوبرا" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال ابن محمود البزاوي: “بعد إذن الـmbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دور كبير في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فـ ياريت يكون موجود يعني”.

مسلسل “كوبرا”

وطرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.