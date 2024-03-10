عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على موعد ومكان عزاء والدة محمود البزاوى

محمود البزاوى
محمود البزاوى

قرر الفنان محمود البزاوى إقامة عزاء والدته يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة والتى رحلت عن عالمنا أمس.

القائمة الكاملة لضحايا رامز جلال ببرنامج «رامز جاب من الآخر»

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

ورحلت  والدة الفنان محمود البزاوي، أمس وشيعت جنازتها بمدينة المحلة.

وكتب أكرم، نجل الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: «الفنان الجميل محمود البزاوي، نسأل الله أن يلهمك جميل الصبر لرحيل ست الحبايب، أسكنها الله فسيح جناته».

من جهة أخرى، انتابت حالة من الغضب أكرم ابن الفنان محمود البزاوى بسبب عدم وجود والده على بوستر مسلسل "كوبرا" المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وقال ابن محمود البزاوي: “بعد إذن الـmbc في ممثل اسمه محمود البزاوي عامل دور كبير في المسلسل، يعني بما إن ضيوف الشرف على البوستر فـ ياريت يكون موجود يعني”.

مسلسل “كوبرا”

وطرح الفنان محمد عادل إمام البوستر التشويقي لمسلسل “كوبرا” ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

ابن محمود البزاوي الفنان محمود البزاوى والدة محمود البزاوى وفاة والدة محمود البزاوى عزاء والدة محمود البزاوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

مع زيادة الطلب.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

بسبب حفل الأوسكار.. منظمة يهودية تحذر العالم من هجوم إسرائيلي على غزة

الموسيقى من أجل السلام في باريس.. أميرة سليم: كانت ليلة أفخر بها

بأروع أغانيه.. راغب علامة يشعل حماس الجمهور في حفله بباريس

شاهد.. ستيفن سبيلبرج وكيرس وجينيفر لورانس قبل حفل الأوسكار

بيرس بروسنان يكشف عن رأيه في تقديم كيليان مورفى جيمس بوند

جالى 6 مرات وعددهم 12 واحدة.. مأساة سالى عبد السلام مع مرض خطير

مقارنة بالفنان أحمد زكي|مصطفى شعبان يرد على تشابه «المعلم» مع «شادر السمك»

ترشيحاتنا

إسرائيل.. ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي بسبب حرب غزة

أول دولة تستطلع هلال شهر رمضان.. تفاصيل

فتح التقديم برياض أطفال المدارس الدولية.. والسن لا يقل عن 4 سنوات| تفاصيل المقابلات والشروط

اليوم الدولي للقاضيات.. وزارة العدل: السيسي صاحب رؤية في تمكين المراة

سر استبعاد حسام حسن لـ محمد صلاح من معسكر مارس

10 لاعبين من الأهلي| مفاجآت بالجملة بقائمة منتخب مصر لمعسكر مارس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«50 عامًا من البورتريه السينمائي»|قرار بمد معرض محمد بكر بسبب الإقبال الشديد.. صور

مرعب.. امرأة تتعرض لكارثة بعد إزالة الشعر الزائد من حاجبيها بالخيط

منهم «سلّام» و«منة شلبي».. تعرف على مسلسلات رمضان الإذاعية عبر راديو انرجي

بلاغ للنائب العام واتهمات بالبلطجة والأهمال.. ماذا يحدث لأسرة حلمي بكر؟

فيديو

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

طقس أول يوم رمضان .. الأرصاد تعلن تفاصيل درجات الحرارة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالمشاركة مع التحالف الدولى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ