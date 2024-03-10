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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتهنئة بشهر رمضان.. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف

للتهنئة بشهر رمضان..
للتهنئة بشهر رمضان.. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والتباحث حول قضايا وزارة الأوقاف.

وأشاد بالدور الرائد الذي يقوم به قسم هيئة قضايا الدولة بوزارة الأوقاف حفاظاً على الحق والمال العام لوزارة الأوقاف.

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حضر اللقاء من جانب الوزارة المستشار كرم جميل نائب رئيس قضايا الدولة رئيس قسم الهيئة بوزارة الأوقاف، والمستشارون أعضاء القسم، والدكتور عبد الله حسن مساعد الدكتور وزير الأوقاف لشؤون المتابعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كما حضر اللقاء من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

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صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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