عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هآرتس: بايدن قرر دفع نتنياهو إلى الهامش والتحدث مباشرة مع الإسرائيليين

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة هي: دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الهامش والتحدث مباشرة مع الإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة، فقد غيرت الإدارة الأمريكية موقفها تجاه نتنياهو بشكل مدروس ومنهجي، موضحة أن رجال بايدن يبنون سياستهم الجديدة على استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فإن الرئيس  بايدن بعدما أنهى خطابه عن حالة الأمة أمام الكونجرس، تجول بين الحشد وصافح وتحدث مع زملائه السابقين، ومن بينها محادثة سريعة مع السيناتور مايكل بينيت، الذي دعاه إلى الضغط على نتنياهو.

وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة NBC، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب طريقة إدارته الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال المقابلة إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها"، وأضاف أنه يجعل دول العالم تقف ضدها.

وعن الحرب في غزة، والتحرك المتوقع في مدينة رفح، قال بايدن: "عليه أن ينتبه إلى حياة المدنيين الذين يقتلون في غزة".

وأضاف أن لديه أيضا خطوطا حمراء، فيما يخص العملية العسكرية في مدينة رفح، وأكد أنه "لن يتوقف أبدا عن الدعم العسكري لإسرائيل"، وأنه "لا خط أحمر" في هذا الجانب.

وأوضح بايدن أن وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان أمر وارد، وقال إنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل مرة أخرى وإلقاء كلمة أمام الكنيست.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو الإسرائيليين الادارة الامريكية استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي بايدن ونتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بشكل مفاجئ|الدولار يهبط في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

سعر الذهب اليوم 10-3-2024

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

عقوبة على شيكابالا بعد واقعته مع جماهير الأهلي.. مدحت شلبي يكشف ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

نجمين من الأهلي.. أبرز المستبعدين من منتخب مصر للكرة خلال معسكر مارس

الداخلية تلاحق تجار السوق السوداء وتضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه

4 دول تكشف عن موعد أول أيام شهر رمضان

اكتست بالأخضر.. 74 مليار جنيه أرباح البورصة والمؤشر يسجل مستوى قياسيا جديدا

قيادي في حماس لـCNN: نتنياهو يقف ضد المطالب الفلسطينية ولاموعد لاستئناف المفاوضات

مفاجأة| بعد مباراة كأس مصر.. مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب لأول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

أحرق بخارى ..ذكرى احتلال جنكيز خان للمدينة الشهيرة

سعره صادم.. فستان هيفاء وهبي القصير في باريس يشعل السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

هدية رمضان.. تراجع أسعار اللحوم 50 جنيها | فيديو

اشترت فانوس من وسط البلد.. لبلبة تشارك جمهورها فرحة رمضان

رب العباد.. طرح أغنية مسلسل المداح.. أسطورة العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ