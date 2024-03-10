هآرتس: بايدن قرر دفع نتنياهو إلى الهامش والتحدث مباشرة مع الإسرائيليين

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة هي: دفع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الهامش والتحدث مباشرة مع الإسرائيليين.

ووفقا للصحيفة، فقد غيرت الإدارة الأمريكية موقفها تجاه نتنياهو بشكل مدروس ومنهجي، موضحة أن رجال بايدن يبنون سياستهم الجديدة على استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة فإن الرئيس بايدن بعدما أنهى خطابه عن حالة الأمة أمام الكونجرس، تجول بين الحشد وصافح وتحدث مع زملائه السابقين، ومن بينها محادثة سريعة مع السيناتور مايكل بينيت، الذي دعاه إلى الضغط على نتنياهو.

وهاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة أجراها مع شبكة NBC، اليوم الأحد، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بسبب طريقة إدارته الحرب في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال المقابلة إن "نتنياهو يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها"، وأضاف أنه يجعل دول العالم تقف ضدها.

وعن الحرب في غزة، والتحرك المتوقع في مدينة رفح، قال بايدن: "عليه أن ينتبه إلى حياة المدنيين الذين يقتلون في غزة".

وأضاف أن لديه أيضا خطوطا حمراء، فيما يخص العملية العسكرية في مدينة رفح، وأكد أنه "لن يتوقف أبدا عن الدعم العسكري لإسرائيل"، وأنه "لا خط أحمر" في هذا الجانب.

وأوضح بايدن أن وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان أمر وارد، وقال إنه يتطلع إلى زيارة إسرائيل مرة أخرى وإلقاء كلمة أمام الكنيست.