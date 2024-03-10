Winnie the Pooh.. تعرف على قائمة جوائز الأفلام الأسوأ خلال 2024

اكتسح فيلم Winnie the Pooh: Blood and Honey قائمة جوائز Razzie للأعمال الأسوأ خلال 2024، ونال 5 اختيارات من أصل 10 ترشيحات.

كما حصل فيلم Expend4bles للمخرج سيلفسرستالون على جائزتين، بعد العديد من الانتقادات والمراجعات السلبية.

نال فيلم Pooh جوائز أسوأ عمل، وسيناريو ومخرج، وحصدت شخصيتاه الأصليتان أسوأ ثنائي على الشاشة.

وفيما يلي قائمة الأسوأ كاملة :

أسوأ فيلم: Winnie the Pooh: Blood and Honey

أسوأ ممثل: جون فويت عن Mercy

أسوأ ممثلة: ميجان فوكس عن Johnny & Clyde

أسوأ ممثلة مساعدة: ميجان فوكس عن Expend4bles

أسوأ ممثل مساعد: سيلفستر ستالون عن Expend4bles

أسوأ ثنائي على الشاشة: بوه وبيجليت عن Winnie the Pooh: Blood and Honey

أسوأ مخرج: ريس فريك ووترفيلد عن Winnie the Pooh: Blood and Honey

أسوأ سيناريو: Winnie the Pooh: Blood and Honey