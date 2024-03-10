أبو الغيط: اتفاق الأطراف الليبية على رفض أي تدخلات خارجية بالعملية السياسية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الأطراف الليبية عقدت جلسة حوارية، اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، تحت مظلة الجامعة العربية، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي.

وأضاف أبو الغيط في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الامانة العامة للجامعة، أنه تم التأكيد خلال المحادثات على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية.

وأضاف أنه من بين التفاهمات التي تم الاتفاق عليها توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها والاتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .

وأضاف أبو الغيط أن الحاضرين ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف إلى الوصول لحلول للأزمة.