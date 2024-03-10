حسن حسن يكشف موقف طارق حامد والنني وعمر كمال من العودة للمنتخب

علق حسام حسن، على استبعاد الثلاثي محمد النني وطارق حامد وعمر كمال عبد الواحد من قائمة منتخب مصر، وأكد أن فرصهم في الانضمام لصفوف المنتخب خلال الفترات المقبلة قائمة.

وبالنسبة لطارق حامد، أكد حسن خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن حامد اتخذ قراراً بالاعتزال الدولي وهذا قراره الشخصي، لكنه أشار إلى أنه حال تألق حامد مرة أخرى سيتم التفكير في دعوته للمنتخب، وسيكون حراً في قبولها أو رفضها، مؤكداً أن باب المنتخب مفتوح للجميع بغض النظر عن العمر.

وبالنسبة لعمر كمال عبد الواحد، أشار حسن إلى أن عبد الواحد انضم لصفوف النادي الأهلي ويشارك معه، وعلى الرغم من قناعته الفنية بمستوى عبد الواحد، إلا أنه اختار الأفضل للمرحلة الحالية، وطرح التساؤل عما إذا كانت المرحلة مناسبة لعودته للمنتخب.

وأضاف حسن أن كل لاعب سيثبت نفسه سيحظى بفرصة في المنتخب بغض النظر عن اسمه، مؤكداً أنه واجب عليهم تجاه المنتخب المصري.

وفيما يتعلق بمحمد النني، وصفه حسن بأحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية، وأشار إلى أنه في حال مشاركته وتألقه مع نادي أرسنال، سيتم استدعاؤه للمنتخب دون تردد.