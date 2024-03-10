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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال رشيد

زلزال
زلزال

كشف شريف الهلالي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل جديدة عن زلزال رشيد، مشيرا إلى أن الزلازال كان بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن محطات شبكة رصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، رصدت اليوم الأحد هزة أرضية على بعد 520 كيلومترا من مدينة رشيد أقصى شمالي البلاد، لافتا إلى أن زلزال رشيد وقع عصر اليوم الأحد.

وتابع الهلالي، أن الزلزال وقع عند الساعة 03:55:58 مساء بالتوقيت المحلي، لافتا إلى أن قوة الهزة بلغت 4.77 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 16.07 كم، متابعا أن زلزال رشيد بقوة ليست خطيرة.

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