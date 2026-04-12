مواطنون يكشفون طرقهم في ترشيد استهلاك الطاقة وسط أزمة عالمية

ترشيد استهلاك الكهرباء
ترشيد استهلاك الكهرباء
رحمة سمير

في ظل أزمة الطاقة العالمية وتوجه الدولة إلى ترشيد الاستهلاك، رصد برنامج "صباحك مصري" آراء عدد من المواطنين في الشارع حول أبرز الإجراءات التي يتبعونها لتقليل استهلاك الكهرباء داخل المنازل.

قال أحد المواطنين خلال برنامج "صباحك مصري"، أ إنه يعتمد على تشغيل الإضاءة في غرفة واحدة فقط، مع إطفاء باقي الأنوار فور الانتقال لأي مكان آخر داخل المنزل، إضافة إلى فصل الشواحن من الكهرباء بعد الاستخدام لتقليل الاستهلاك غير الضروري.

وأضاف مواطن آخر أنه يحرص على إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية والتلفزيون عند عدم الاستخدام، مؤكدًا أن الالتزام بهذه العادات ساعده على تقليل فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت مواطنة إلى أنها تستخدم أجهزة موفرة للطاقة داخل منزلها، وتحرص على إطفاء أي أجهزة غير مستخدمة بشكل فوري، قائلة: "أي لمبة أو جهاز مش محتاجاه بقفله فورًا عشان ما يستهلكش كهربا على الفاضي".

فيما أوضح مواطن يعمل من المنزل أنه يعتمد على استخدام شاشة واحدة فقط بدلًا من أكثر من شاشة، مع فصل الأجهزة غير الضرورية أثناء العمل، مؤكدًا أن الوعي باستهلاك الطاقة أصبح ضرورة في ظل ارتفاع الأسعار عالميًا.

وأكد مواطنون أن هذه السلوكيات البسيطة داخل المنازل كان لها تأثير إيجابي واضح على تقليل الاستهلاك الشهري، مشددين على أن ترشيد الطاقة لم يعد خيارًا بل أصبح أسلوب حياة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه تقارير الطاقة أن القطاع المنزلي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يجعل وعي المواطن عنصرًا أساسيًا في نجاح خطط الدولة لترشيد الاستهلاك وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية.

