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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

إشارة مسيئة| شيكابالا يعكر صفو الأهلي والزمالك.. وهذه حقيقة العقوبة القاسية

شيكابالا يغضب جماهير
شيكابالا يغضب جماهير الأهلي

عقوبة شيكابالا.. تسبب  محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة مع جماهير نادي الأهلي، وذلك بسبب الاشارة لجماهير نادي الأهلي عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر.

وتوّج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، عقب فوزه على نادي الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

شيكابالا وجماهير الأهلي

وعقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر وحصد النادي الأهلي علي اللقب، توجه محمود شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، إلي جماهير نادي الأهلي وقام بتوجيه إشارات مسيئة لجماهير القلعة الحمراء، وذلك خلال حفل توزيع جوائز بطولة نهائي كأس مصر.

وأصبح اللاعب محمود شيكابالا في مرمي الإنتقادات بسبب ما فعله عقب مباراة نهائي كأس مصر، وطالبت جماهير النادي الأهلي بتوقيع عقوبة علي لاعب نادي الزمالك بسبب ما بدر منه تجاه الجماهير.

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