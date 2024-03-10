متحديا بايدن .. نتنياهو: عازمون على غزو رفح بعملية عسكرية

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سياساته في قطاع غزة بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الزعيم الإسرائيلي 'يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها'.

وقال: 'لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، ولكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل فهو مخطئ في كلتا الحالتين'.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو ووسيلة الإعلام الألمانية بيلد.

وأدلى بايدن بتصريحاته خلال مقابلة مع شبكة 'إم إس إن بي سي' بُثت يوم السبت، عندما قال إن نتنياهو 'يجب أن يولي المزيد من الاهتمام للأرواح البريئة التي تُزهق نتيجة الإجراءات المتخذة' في غزة.

وقال نتنياهو إنه يعتزم المضي قدما في غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من تحذير بايدن من أن القيام بذلك سيكون “خطا أحمر”.

واضاف 'سنذهب إلى هناك، لن نغادر، كما تعلمون، لدي خط أحمر، هل تعرف ما هو الخط الأحمر؟ إن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، لا يحدث مرة أخرى أبدا، وللقيام بذلك، علينا استكمال تدمير جيش حماس”.

وقال نتنياهو إن العملية لن تستمر أكثر من شهرين، لكنه لم يقدم تفاصيل حول الجدول الزمني.