مكملين تصوير لـ20 رمضان.. أحمد زاهر يكشف عن دوره في مسلسل محارب

أكد الفنان أحمد زاهر أن دوره في مسلسل " محارب " الذي يشاركه البطولة الفنان حسن الرداد سيكون شخصية " شريرة " قائلا : " حيث اقوم بدور محامي شخصية شديدة الصعوبة وأقابل حسن عند وقوع مشكلة تواجهه وأظل طول الاحداث أضايقه " .



تابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"أنا وحسن الرداد اصدقاء من زمان كن لم يجمعنا عمل وهذا أول تعاون بيننا .... ده أول تعاون بيننا هو شخص جميل جدا وأنسان ونفسيته حلوة وربكت الكميا بيننا على طول "

وعن مشاركة غبنته ملك زاهر قال : " ملك موجودة وتلعب دور " تيك توكر " من المؤثرين ".



وكشف عن مفاجاة أن المسلسل لم تنته تصوير كافة أحداثه وأنها سوف تستمر حتى 15-20 رمضان لاستكمال تصوير كافة المشاهد قائلا : لسه شغالين على قدم وساق علشان نلحق وإحنا عاملين مسلسل قوي جدا ".



أشاد بالمخرجة شريين عادل قائلا : " مخرجة رائعة وجميلة مريحانا كلنا في الشغل ".

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