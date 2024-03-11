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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 أمور تعينك لأداء العبادة في رمضان.. احرص عليها طوال الشهر

صدى البلد

تواصل دار الإفتاء تقديم النصائح للصائمين عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك منذ انطلاق الشهر الفضيل ، لإعلام الصائمين بأحكام الصيام  وما يعين على الطاعة والعبادة خلال الشهر الكريم  لجني أكبر قدر من الحسنات ونكون من عتقاء هذ الشهر ، وفي هذا الصدد كشفت دار الإفتاء عن 7 أمور تعين على الخشوع في قيام شهر رمضان وهي:  

• تذكر الثواب العظيم في فضل قيام شهر رمضان.

• الإقبال على الصلاة بأحسن هيئة.

• التذكر بأنك بحضرة الملك سبحانه.

• التفكر فيما يقرأ من القرآن.

• الإكثار من الدعاء.

• عدم الالتفات إلى شيء خارج الصلاة.

• صل صلاة المودع، كأنها آخر صلاة.

أخطاء يقع فيها الصائمون 
قالت دار الإفتاء  ان من الأخطاء الرمضانية التي يقع فيها الصائمون  ويجب تجنبها

• استقبال رمضان كغيره من الشهور.

• جعل رمضان شهرا للتفنن في الطعام والشراب.

• الجهل بأحكام الصيام.

• تضييع رمضان في التجهيز لاستقبال عيد الفطر.

ونصحت الإفتاء الصائمين بضرورة انتهاز أيام شهر رمضان في العبادة  وتحصيل أكبر قدر من الحسنات سواء بالصلاة أو الذكر وقراءة القرآن ومساعدة المحتاجين.

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مبطلات الصوم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، إن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن الكفارة صوم ستين يوما متتابعة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.

وتابع: أما من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.

مبطلات الصوم دار الإفتاء

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