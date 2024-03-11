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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المعالج الروحاني طلع نصاب.. أوهم ضحيته بعلاجها وأخذ المال وهرب |تفاصيل

الدجال نصب علي ضحيته
الدجال نصب علي ضحيته وفر هارب

على أحد مواقع التواصل الاجتماعي التي دائما ما يستغلها الدجالون والنصابون للترويج لخداعهم وأكاذيبهم للوقوع بضحايا جدد تحت أي مسمي إما العلاج الروحاني أو التوظيف أو غيرها من أشكال النصب ، وفي هذه الواقعة التي تدور أحداثها في محافظة القليوبية وقع تاجر السيارات في شباك نصاب أوهمه أنه معالج روحاني وسيعالجه.


أحداث الواقعة

أوهم الدجال ضحيته انه سيعالجه وأخذ يقنعه انه معالج روحاني وذو قدرات خاصة ، حتي وقع ضحيته تاجر السيارات في شباكه ، وطلب منه الدجال أموالا لكي يتمكن من إحضار الطلبات الخاصة بعلاجه ، وبالفعل أخذ منه مبلغا ماليا بالعملات الأجنبية وفر هاربا.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من القبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية احدى الدول بحجة أنه معالج روحانى وفر هاربا وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية بورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول ".

وأفاد في بلاغه أنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وأوهمه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفر هاربا منه دون أن يتم علاجه .

وفى أحد الأكمة ألقي القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

المعالج الروحاني مواقع التواصل الاجتماعي العملات الاجنبية القليوبية

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