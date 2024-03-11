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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف عليها على فيسبوك وخطبها.. قرار عاجل من المحكمة ضد مهندس عابدين

تعرف عليها على «فيس
تعرف عليها على «فيس بوك» وخطبها.. قرار عاجل من المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مهندس بتهمة تهديد خطيبته السابقة لجلسة 28 مارس الجاري.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل زهران، وبعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجنى عليها كانت مخطوبة للمتهم بعد التعرف عليها عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى، وحدث بينهما خلافات وطلبت منه فسخ الخطوبة، فقام المتهم بتهديدها وابتزازها بصور شخصية التقطها لها أثناء فترة الخطوبة.

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وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل لنيابة عابدين التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، التي أصدرت قرارها المتقدم. 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون.

ونصت المادة 25 على أن: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن : ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات مهندس ابتزاز إلكتروني واقعة ابتزاز الكتروني

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