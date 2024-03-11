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رئيس التحرير
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ندوة مهارات المذاكرة الفعالة لطلاب برنامج علم النفس الإكلينيكي ببني سويف الأهلية

صدى البلد

نظم برنامج علم النفس الإكلينيكي بجامعة بني سويف الأهلية ندوة مهارات المذاكرة الفعالة لطلاب المستوي الأول، تحت إشراف الدكتورة سحر داود النائب الأكاديمي، والدكتورة سهير عبد الباسط عميد قطاع الفنون والعلوم الإنسانية، والدكتور قياتي عاشور المنسق الأكاديمي للبرنامج، تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية. 


وأوضح الدكتور منصور أن الهدف من هذه الدورات هو تثقيف وتوعية الطلاب بالكيفية الأمثل لاستغلال الوقت وأسرار التفوق الدراسي، وكيفية التعامل مع الأفكار السلبية. 

 

مشيراً إلى أن الندوة تكمن أهميتها في الحرص على توعية الطلاب بالطرق الصحيحة للمذاكرة وتنظيم الوقت، وخاصة مع اقتراب امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، بالإضافة إلى مساعدتهم وإرشادهم لأن الطلاب في هذا الوقت يشعروا بحالة من التوتر والقلق والتي تؤدي بهم إلى قلة الاستيعاب واتباع طرق خاطئة في المذاكرة.

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واستعرض الدكتور قياتي عاشور أمام الطلاب أفضل الطرق للمذاكرة الفعالة والاستيعاب، والخرائط الذهنية، والتفوق الدراسي، وتنظيم الوقت، وجداول المذاكرة خلال فترة الامتحانات وعوامل المساعدة على التركيز. مشيرًا إلى أهمية وضع المقررات الأصعب في مقدمة جدول المذاكرة وإن كانت مدونة بجداول الامتحانات في فترة متأخرة.

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الدكتور منصور حسن امتحانات منتصف الفصل الدراسي ا امتحانات منتصف الفصل الدراسي جامعة بنى سويف جامعة بني سويف الأهلية لفصل الدراسي الثاني منتصف الفصل الدراسي الثانى ب منتصف الفصل الدراسي الثاني منصور حسن مستشفى بنى سويف التخصصي

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