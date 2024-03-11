فركش.. انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

اعلنت شركة العدل جروب عن انتهاء تصوير مسلسل “ عتبات البهجة ” ، والمقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الحالي .

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.



العمل رؤية تلفزيونية و إشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

كانت شركة العدل الجروب، قد اعلنت عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7,5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع، دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي.