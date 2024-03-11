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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مي عمر: الناس بتبان حقيقتهم مع المواقف وجوزي أهم حاجة في حياتي

مي عمر
مي عمر

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على أولى حلقات برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.


وقالت مي عمر إنها لا تحب أن يتدخل الناس في حياتها الشخصية، وتحرص على الخصوصية بشكل كبير. 


وتحدثت مي عمر عن استخدامها للفلاتر في الصور قائلة:" بستخدم فلاتر بس تكون طبيعية مش مبالغ فيها.. وبتضايق لما بلاقي الصورة بعيد عني مش شبهي.. وفي صور بحطها من غير فلتر لو متصورة بجودة كويسة". 


وأشارت مي عمر إلى أنها تحرص على تعديل المعلومات المغلوطة عن حياتها العملية، أما فيما يخص الانطباعات عنها أوضحت:"في حاجات مش بهتم أوي بالصح والناس هيعرفوا مع الوقت..مش كل الناس بتشوف الوش الحقيقي بتاعك لازم يقرب.. كل واحد بياخد الفكرة اللي في دماغه". 

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وأكدت مي عمر على أنها لا تحكم على الأشخاص من الخارج، وتعودت منذ صغرها ألا تحكم بالظاهر، موضحة:"عشان أحكم على حد لازم أقرب منه وأعرفه".

 

وتحدثت مي عمر عن المقربين لها قائلة إن معارفها مستمرين معها منذ سنوات إلى جانب عائلتها المقربة منها، موضحة:" في ناس بنكتشف حقيقتهم مع المواقف وبيفضل كويس طول ما هو عاوز مصلحة؟..المواقف الجامدة بتبين الناس على حقيقتها وهنا بتقدري تفلتري الناس ولا لا... اللي بيبقى مش كويس معاكي مرة بيغلط فيكي تاني وتالت ورابع لو سامحتي".

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ووصفت مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بأنه:" أهم حاجة في حياتي باخد رأيه في كل حاجة وبيدعمني"، مشيرة إلى أنها شخصية قاسية مع نفسها وتنتقد نفسها بشكل كبير.

 

وقالت مي عمر إنها واحدة من 4 شقيقات، يعشن معظمهم خارج مصر، وأنها تفتقد شعور قربهن وتواجدهن معها طوال الوقت. 

تقدم إيناس سلامة الشواف، برنامج فني جديد وهو «ألبوم صور» الذي يركز على حياة الفنانين الخاصة من خلال صور شخصية مؤثرة في ذكرياتهم.

المخرج محمد سامي إيناس سلامة الشواف إنرجي 92 1 برامج رمضان 2024 برامج رمضان إيناس سلامة رمضان 2024 راديو إنرجي 92 1 محطة راديو إنرجي محمد سامى

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