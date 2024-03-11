وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 26 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي والأعلى

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اطلاق 26 صاروخًا من لبنان نحو الجليل الغربي والجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

حزب الله يعلن استهداف موقع تابع للاحتلال

وأكد أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، أنّ الساعات الماضية شهدت تصعيدا غير مسبوق على الحدود الجنوبية اللبنانية بعدما استهدف جيش الاحتلال منزلا، وكان رد حزب الله أمس تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أكبر عدد من الصواريخ التي خرجت من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، حيث استهدف 100 صاروخ مناطق متفرقة في الجليل الأعلى وأطلق من القطاعين الشرقي والغربي بالجنوب اللبناني".

وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها استهداف ثكنة عسكرية تقع على مسافة بعيدة عن الحدود في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وجرى تنفيذ هذه العملية بـ4 مسيرات هجومية استهدفت مراكز الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

