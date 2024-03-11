مدرب الهلال: الصيام سيؤثر على اللاعبين خلال مواجهة الاتحاد

أكد خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال السعودي، أن لعب مباراة فريقه المقبلة ضد اتحاد جدة خلال شهر رمضان سيؤثر على أداء اللاعبين في الفريقين.

سيكون الهلال ضيفًا على اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، بعد فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

صرح خيسوس في مؤتمر صحفي قائلاً: "سيؤثر الصيام على لاعبي الهلال واتحاد جدة، الفرق متساوية، لكن العوامل المؤثرة تكمن في الإمكانيات المتاحة بالإضافة إلى استراتيجية المدربين".

ستقام المباراة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (التاسعة بتوقيت القاهرة).

وأكمل: "هذه المباراة مهمة للغاية للفريقين، ونحن ندرك صعوبتها وأهميتها في موسم اتحاد جدة".