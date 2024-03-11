موعد صلاتي المغرب والفجر في أول يوم رمضان 2024

موعد أذان المغرب والفجر في رمضان 2024 من أهم مواقيت الصلاة لانه يُنهي الصيام في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وحيث إننا نشهد أول يوم رمضان 2024 ، حيث إنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال.

موعد اذان المغرب والفجر في رمضان 2024

يبحث كثيرون الآن عن موعد المغرب أول يوم رمضان 2024 م، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وفيما يلي نعرض موعد أذان المغرب أول يوم رمضان 2024 في القاهرة وعدد من محافظات مصر.

أوقات الصلاة في رمضان 2024

يبحث كثيرون الآن عن أوقات الصلاة في أول يوم رمضان 2024 م، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة : وقت صلاة الفجر 4:44 صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، وموعد صلاة الظهر 12:05 مساء ، موعد صلاة العصر 29: 3 مساءً، موعد صلاة المغرب 6:02 مساءً، موعد صلاة العشاء 7:18 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة: الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة فى أسوان : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:01 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:58 صباحا، موعد صلاة العصر 3:22 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:09 مساء.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ : صلاة الفجر 4:33 صباحًا ، وقت صلاة الظهر 11:53 صباحًا ، موعد صلاة العصر 3:17 مساء، وقت صلاة المغرب 5:50 مساء، وقت صلاة العشاء 7:05 مساء.

مواقيت الصلاة فى أسوان ، وقت صلاة الفجر 4:40 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا ، موعد صلاة العصر 23: 3 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

مواقيت الصلاة في القليوبية : الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة في المنصورة : الفجْر ٤:٤2 صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠4 مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠٠ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية : وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا ، الشروق 6:15 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:10 مساء، موعد صلاة العصر 3:33 مساء، موعد صلاة المغرب 6:06 مساء، موعد صلاة العشاء 7:23 مساء.

مواقيت الصلاة فى السويس : وقت صلاة الفجر 4:38 صباحًا ، الشروق 6:04 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:00 مساء، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:13 مساء.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.

مواقيت الصلاة فى بني سويف: وقت صلاة الفجر 4:43 صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:05 مساء، موعد صلاة العصر 3:28 مساء، موعد صلاة المغرب 6:01 مساء، موعد صلاة العشاء 7:19 مساء.

مواقيت الصلاة فى قنا : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:02 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحا، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.