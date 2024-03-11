رونالدو يزين تشكيلة النصر لمواجهة العين في أبطال أسيا

أعلن المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرتغالي لويس كاسترو، تشكيل فريقه لمواجهة العين الإماراتي، على ملعب "الأول بارك" في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العين على النصر، بهدف المغربي سفيان رحيمي.

ويغيب عن مواجهة النصر اليوم الاثنين كلا من البرازيلي أندرسون تاليسكا، المصاب في وتر العضلة الأمامية، كما يغيب أيضا الظهير الأيمن سلطان الغنام بسبب إصابة عضلية.

ودفع كاسترو براغد النجار في حراسة المرمى، بدلا من الكولومبي دافيد أوسبينا الذي شارك في مواجهة الذهاب، في ظل غياب وليد عبد الله بسبب الإصابة.

كما يشارك اللاعب عبد الرحمن غريب، في القائمة الأساسية مع النصر، بعد تعافيه من تمزق في العضلة الأمامية، غاب بسببه طويلا.

كما يبدأ الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بدلا من الأسترالي المصاب عزيز بيهيتش.