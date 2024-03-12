سيدة قبطية تعمل مسحراتية في رمضان.. تعرف على قصتها

كشفت كاتي ظريف أول قبطية تعمل مسحراتية، تفاصيل عملها في مهنة المسحراتي في شهر رمضان الكريم.

وقالت كاتي ظريف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "أعمل في مهنة المسحراتي للسنة الثالثة على التوالي".

وأضافت كاتي ظريف: "إحنا مفتقدين أجواء المسحراتي في رمضان وقررت أن أحيي هذه الفكرة ".

وتابعت كاتي ظريف: "بدأت أنزل في الشوارع وأمر على منازل أصدقاء لي كي أجعلهم يستيقظون للسحور".

ولفتت كاتي ظريف: "نقوم هذا العام بتوزيع تمر وعصير وقت أذان المغرب في الشوارع".