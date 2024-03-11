عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

سحور رمضان
سحور رمضان

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أفكار سحور شهية خلال شهر رمضان وفى نفس الوقت تمنع الجوع خلال ساعات الصيام. 

ولكن تكمن المشكلة فى سحور رمضان أن معظم الأكلات تحتوى على سعرات حرارية عالية خاصة الوجبات القادرة على سد الجوع لفترات طويلة. 

هؤلاء ممنوعون من عصير الكركديه في رمضان

بربع الثمن.. أرخص طريقة لعمل وتخزين الكفتة قبل رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

هتلعب بالفلوس .. مواليد هذه الأبراج الأكثر حظا في المال والعمل

ويجد أصحاب الدايت صعوبة شديدة عند التفكير فى اختيار أصناف الأكلات فى سحور رمضان فهم يريدون الشعور بالشبع للتمكن من الحفاظ على القوة والتركيز خلال ساعات الصيام ولكنهم لايريدون الحصول على مزيد من السعرات الحرارية.

انقاص الوزن
انقاص الوزن

ووفقا لما جاء فى موقع thespruceeats نرصد بعض الأفكار لوجبة سحور مميزة لأصحاب الدايت :

  • بيض مسلوق + خبز أسمر + خضار طازج “ خيار أو خس”.
  • فول مدمس مع طحينة + خبز أسمر + خضار طازج “ طماطم أو خس أو جرجير”.
  • جبن قريش مع فواكه وخضروات متنوعة “ لأصحاب الدايت”.
  • شوفان + حليب + زبادي وهذه الوجبة مناسبة لمن يعانون من العطش فى الصيام.
  • شوربة خضار + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي.

تنبيه:

عدم تناول سحور رمضان ليس أفضل حل للحفاظ على الوزن أو التخلص من السمنة لأنه ينهك الجسم ويسبب متاعب عديدة تؤثر على كيفية عمل الجسم مما يجعله أقل كفاءة والأفضل هو اختيار نوعية الطعام بعناية شديدة.

سحور شوربة خضار وجبة سحور جبن قريش بيض مسلوق رمضان الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل.. تعديل مواعيد امتحانات النقل والإعدادية والدبلومات الفنية

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

توضيح عاجل من التعليم بشأن موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

من الليلة .. نبأ غير متوقع عن طقس أول أسبوع في رمضان

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

أسرة الراحل الدكتور هاني الناظر تعلن عن مفاجأة لمحبيه فى رمضان

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

سر المحلات اتكشف.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة بالظبط

كيف تحمى نفسك من سرطان الجلد

نوع خضار رخيص جدا يرفع المناعة .. لن تصدقه

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

ترشيحاتنا

الاستخبارات الأمريكية: نتنياهو راحل وحماس باقية.. تفاصيل

برنامج الأغذية العالمي: مجاعة على وشك الحدوث في شمال غزة

هل هناك جزء ثان من جعفر العمدة؟.. محمد سامي يحسم الجدل

المخرج محمد سامي يكشف كواليس وأسرار تعرض لأول مرة عن نعمة الأفاكاتو

صدمة قبل الإفطار.. عامل يتخلص من حياته شنقا بأكتوبر

محمد سامي: يوسف شاهين مأخرجش مسلسلات درامية.. وأنا الأنجح على مستوى الدراما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

هل عادا بعد الطلاق.. بسمة بوسيل تحتفل برمضان مع تامر حسني

جري الوحوش الحلقة 1.. فادية عبد الغني تتهم محمد عز بالقـ تل

فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ