هتشبع ومش هتتخن .. 5 أفكار لـ سحور دايت| لن تصدق الأخيرة

يرغب الكثير من الأشخاص فى معرفة أفكار سحور شهية خلال شهر رمضان وفى نفس الوقت تمنع الجوع خلال ساعات الصيام.

ولكن تكمن المشكلة فى سحور رمضان أن معظم الأكلات تحتوى على سعرات حرارية عالية خاصة الوجبات القادرة على سد الجوع لفترات طويلة.

ويجد أصحاب الدايت صعوبة شديدة عند التفكير فى اختيار أصناف الأكلات فى سحور رمضان فهم يريدون الشعور بالشبع للتمكن من الحفاظ على القوة والتركيز خلال ساعات الصيام ولكنهم لايريدون الحصول على مزيد من السعرات الحرارية.

انقاص الوزن

ووفقا لما جاء فى موقع thespruceeats نرصد بعض الأفكار لوجبة سحور مميزة لأصحاب الدايت :

بيض مسلوق + خبز أسمر + خضار طازج “ خيار أو خس”.

فول مدمس مع طحينة + خبز أسمر + خضار طازج “ طماطم أو خس أو جرجير”.

جبن قريش مع فواكه وخضروات متنوعة “ لأصحاب الدايت”.

شوفان + حليب + زبادي وهذه الوجبة مناسبة لمن يعانون من العطش فى الصيام.

شوربة خضار + دجاج أو لحم مسلوق أو مشوي.

تنبيه:

عدم تناول سحور رمضان ليس أفضل حل للحفاظ على الوزن أو التخلص من السمنة لأنه ينهك الجسم ويسبب متاعب عديدة تؤثر على كيفية عمل الجسم مما يجعله أقل كفاءة والأفضل هو اختيار نوعية الطعام بعناية شديدة.