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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة الاستئناف الأمريكية تشكك في محاولة لمنع حظر الأسلحة الهجومية بولاية ديلاوير

حظر الأسلحة الهجومية
حظر الأسلحة الهجومية في ولاية ديلاوير

أعربت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الاثنين، عن شكوكها بشأن محاولة جماعات حقوق السلاح منع الحظر الذي فرضته ولاية ديلاوير على الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة النارية ذات السعة العالية، في ضوء حكم تاريخي للمحكمة العليا الأمريكية في عام 2022 وسع حقوق حمل السلاح.
شككت هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في الدائرة الثالثة لمحكمة الاستئناف الأمريكية في فيلادلفيا في ادعاء المجموعات بأنه يحق لها الحصول على أمر يعرقل بشكل مبدئي القوانين، التي قال أحد القضاة إنها تستهدف الأسلحة التي يمكن استخدامها 'لأغراض مروعة'.

وقالت إيرين ميرفي، محامية جمعية الرياضيين بولاية ديلاوير التابعة للجمعية الوطنية للبنادق، إنه من الواضح أن القوانين تنتهك حقوق الأفراد في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها بموجب التعديل الثاني للدستور الأمريكي في ضوء سابقة المحكمة العليا الأمريكية الأخيرة.
واستشهدت بحكم المحكمة لعام 2022 في قضية جمعية ولاية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين لتقول إنه لا يوجد تقليد تاريخي يبرر حظر الأسلحة النارية شبه الآلية التي يملكها ملايين الأمريكيين للدفاع عن النفس.

وقالت: 'السبب الأكثر شيوعًا الذي يحدده الأمريكيون الملتزمون بالقانون لامتلاكهم هذه الأسلحة هو الدفاع عن النفس و/أو استخدامها في أشياء مثل ميادين الرماية'.
لكن قاضية الدائرة الأمريكية جين ريتشاردز روث أشارت إلى أن الأسلحة النارية نصف الآلية استخدمت أيضًا 'لأغراض مروعة' مثل إطلاق النار الجماعي، وقالت إن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان من الممكن استخدام سلاح معين للدفاع عن النفس، ولكن ما إذا كان يمكن استخدامه عادةً.

وقال روث، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الأب: 'الحقيقة هي أن القنبلة الذرية يمكن استخدامها في الدفاع عن النفس، لكن لا أحد سيستخدمها'. شجيرة.
وأعرب قاضي الدائرة الأمريكية ستيفانوس بيباس، المعين من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، عن قلقه بشأن إصدار أمر قضائي أولي قبل أن يتم عرض القضية على المحكمة، قائلا إن السوابق القضائية تشير إلى أنه 'ليس من المفترض أن ننتقل إلى الأسس الموضوعية فحسب'.

وسنت ولاية ديلاوير القانونين في 30 يونيو 2022، بعد أسبوع من إصدار المحكمة العليا حكمها بشأن بروين. وقد أنشأ هذا القرار، الذي اتخذته المحكمة بأغلبية 6-3 المحافظة، اختبارًا جديدًا لتقييم قوانين الأسلحة النارية، قائلاً إن القيود يجب أن تكون 'متوافقة مع التقليد التاريخي لهذه الأمة فيما يتعلق بتنظيم الأسلحة النارية'.
تحظر قوانين ديلاوير العديد من الأسلحة النارية شبه الآلية مثل AR-15 والمجلات ذات السعة الكبيرة التي يمكن أن تحتوي على أكثر من 17 طلقة من الذخيرة.
ورفعت مجموعة حقوق السلاح، التي تضم أيضًا مؤسسة التعديل الثاني وائتلاف سياسة الأسلحة النارية، دعوى قضائية للطعن في القوانين، قائلة إنها لا تتفق مع التقاليد التاريخية للبلاد المتمثلة في تنظيم الأسلحة المستخدمة للدفاع عن النفس.
لكن ديفيد روس، محامي الولاية، قال إن قاضي المحكمة الابتدائية وجد بحق أن تقليد حظر الأسلحة الخطرة موجود بالفعل، مشيرًا إلى حظر سكاكين القوس في منتصف ثمانينيات القرن التاسع عشر على غرار حظر الأسلحة الهجومية الحديثة في ديلاوير.
وأضاف: 'عندما تستخدم هذه الأسلحة في عمليات إطلاق نار جماعية، يمكن أن يرتفع عدد القتلى والجرحى بشكل كبير'.
وتصدت محكمة استئناف فيدرالية أخرى لقوانين مماثلة.

الاسلحة الهجومية الأسلحة النارية الدفاع عن النفس القرن التاسع عشر المحكمة العليا جورج بوش

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