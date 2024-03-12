بحبك يا صولا وحظي حلو إني معاكي.. محمد سامي يوجه رسالة إلى أصالة

نشر المخرج والمؤلف محمد سامي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع المطربة السورية أصالة نصري.

وكتب سامي: السنادي حظي إني يكون ليا 3 أغاني مع أجمل و أطيب قلب وأجمل صوت في الدنيا، أيقونة الشرق أصالة، أغنية (الجوكر) من مسلسل نعمة الأفوكاتو وأغنية التتر يا حظ) و أغنية (أحلي مكان علي الأرض من إعلان ذا مارك بجد يا صولا إنتي إضافة كبيرة لأي عمل، بحبك يا صولا.

وطرحت أصالة نصري أغنيتها الجديدة "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.