بعد نجاح الحلقة الأولى.. تعرف على مواعيد عرض ثاني حلقات مسلسل العتاولة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وطارق لطفى وباسم سمرة نجاحا كبيرا عقب عرضها مساء أمس الأثنين.



وبعدها بدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتسألون عن موعد عرض الحلقة الثانية.





مواعيد عرض مسلسل العتاولة

وتعرض الحلقة الثانية من مسلسل العتاولة بشكل حصري على قناة MBC فى تمام الساعة 7 مساء. والإعادة الساعة 2 مساء. كما تعرض على قناة MBC مصر 2، الساعة 9:30 مساء. بالإضافة إلى منصة «شاهد».

مسلسل العتاولة

يواصل فريق عمل مسلسل العتاولة تصوير مشاهد المسلسل في بيروت، حيث تم بناء ديكور مخصص لتصوير باقى مشاهد العمل هناك.

ونشر الفنان صلاح عبد الله صورة تجمعه بفريق عمل المسلسل أثناء فطار أول يوم رمضان وعلق عليها قائلا: أول مرة افطر أول يوم رمضان بره البيت من غير مراتي والبنات، بس كله يهون لجل العتاولة .

وأضاف: ما هما بردوا ولادي، يا رب المسلسل يعجبكم، من فطار كاست العتاولة أول يوم رمضان لاستكمال التصوير دعواتكم".



أحداث الحلقة الأولى



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العتاولة والذى يعرض حاليا على منصة شاهد وقناة mbc، بداية قوية، حيث يجسد بطل العمل أحمد السقا شخصية نصار، شقيق طارق لطفى، ويقومان بعمليات نصب.



تطرقت الحلقة الأولى لسرد تفاصيل كل شخصية حيث يجسد باسم سمرة شخصية عيسى الوزان كبير تجار الميناء، فيما ظهرت أيضا كل من مي كساب ومريم محمود الجندي والتى تجسد شخصية شقيقة السقا وطارق لطفى.

شهدت الحلقة احتفالات عائلة نصار بحفل زفاف شقيقته الصغرى من مصطفى أبو سريع.

كما ظهرت زينة بشخصية حنة “شغالة” مع إحدي العائلات الراقية وطالبوها بترك المنزل لسفرهما خارج مصر.

وفى نهاية الحلقة تعرضت زينة لمحاولة اغتصاب من قبل زوج أمها إلا أنها قامت بمقاومته واضطر زوج امها لتهديدها بالسلاح الأبيض.