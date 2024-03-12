عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الصلاة بالمصحف باطلة.. بما علل مذهب الظاهرية الحكم

صدى البلد

هل القراءة من المصحف في الصلاة أقل ثوابا عن الصلاة بدونه..  سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلا: أن القراءة من المصحف أثناء الصلاة جائزة وتقبل ولا حرج فى ذلك.

وأشار الى أن حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة جائزة سواء فرض أو نفل، ولكن فى الفرض حاول ألا تشغل نفسك  بشئ وتقرأ فى الفرض ما تحفظ إلا أن الأمر فى النافلة واسع وتكون الصلاة صحيحة وتقبل ولا حرج فى ذلك.


هل تقبل القراءة من الموبايل أثناء الفرض 

 سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد العجمي، قائلا: أن من أراد أن يقرأ قرأن من الموبايل أثناء الصلاة فيجوز وتقبل ولا حرج في ذلك.

هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل ؟
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صلاة قيام الليل بالقراءة من المصحف حال حافظ المصلي على التركيز والخشوع.

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية على فيس بوك قائلا: أما في حال انشغل المصلي بتقليب الصفحات في المصحف أثناء الصلاة، وسرح وانشغل عن الصلاة، فالأولى الصلاة بدونه.

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان.. ردده يستجاب لك

دعاء وقت السحور للرزق وتيسير الأمور.. انتهز وعد الله للمستغفرين بالأسحار

لا أستطيع الاستغناء عن قطرة الأنف فهل تفسد الصوم؟.. مركز الأزهر يجيب

لماذا الصلاة بالمصحف تفسدها في مذهب ابن حزم

مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن قراءة بعض آيات القرآن بعد الفاتحة سنة في الركعتين الأوليين من الصلاة، وذلك للإمام، قال الله تعالىٰ: {... فاقرءوا ما تيسر من القرآن... } [المزمل:20]، ولو تركت القراءة بعد سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة.

وأوضح مركز الفتوى، عبر صفحته على "فيس بوك": الأصل في الصلاة أن تكون قراءة القرآن فيها عن ظهر قلب وليست من المصحف؛ لذا جعل النبي ﷺ معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن؛ لظاهر قوله ﷺ: «ليؤمكم أكثركم قرآنا» رواه البخاري.

وأضاف: "أما قراءة المصلى فى المصحف فقد اختلف الفقهاء فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلة - في المعتمد- إلىٰ جواز القراءة من المصحف في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، وقد استدلوا بما ورد أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان يؤمها عبدها ذكوان من المصحف» رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم".

وأكمل: وفرق المالكية بين الفرض والنفل، فرأوا كراهة قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض مطلقا، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ القراءة من المصحف من غير كراهة؛ لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر في الفرض.

بينما يرى الحنفية أن القراءة من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية؛ لأن حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق، عمل كثير.

وبناء علىٰ ما سبق فإن الأفضل والأولىٰ للمصلي أن يقرأ القرآن من حفظه؛ فقد امتدح الله ﷻ المؤمنين بحفظهم لكتابه الكريم، فقال تعالى: {بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم... } [العنكبوت:49]، ولأن السنة المحفوظة عن النبي ﷺ وأصحابه القراءة عن ظهر قلب، فإن عجز عن ذلك، وكانت القراءة طويلة كما في صلاة القيام؛ فعندئذ يجوز له القراءة من المصحف، ولا حرج عليه في ذلك.

هل تجوز القراءة من المصحف في صلاة قيام الليل القراءة من المصحف في الصلاة حكم القراءة من المصحف أثناء الصلاة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

تحمل 200 طن مواد غذائية.. إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة|فيديو

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

ترشيحاتنا

ما حكم نسيان نية الصيام وهل تكفي واحدة؟.. واجبة التجديد لكل يوم

خطوات سهلة لتفادي الزحام المروري في رمضان

أرتيتا يفجر مفاجأة بشأن مهاجم أرسنال قبل ساعات من مباراة الحسم

المفوضية الأوروبية: الوضع في غزة وصل لنقطة حرجة بعد موت الأطفال جوعا

خطوة غير متوقعة في الأرجنتين.. البنك المركزي يفاجئ الأسواق بهذا القرار

جار الرسول في الجنة.. من هو الزبير بن العوام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أروى بقفطان مغربي يثير الجدل على السوشيال ميديا

وقع فجأة.. توقعات خطيرة عن حالة اللاعب أحمد رفعت بالمستشفى

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ