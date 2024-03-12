حذر منها هاني الناظر قبل وفاته.. أخطاء يفعلها الصائمون يجب الابتعاد عنها

اعتاد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا واستشاري الجلدية والحساسية، تقديم نصائحه الذهبية للصائمين خلال شهر رمضان، محذرا من عدة أخطاء يجب الابتعاد عنها.

تجنب الوقوع في هذه الأخطاء عند الإفطار في شهر رمضان:

* لا تبدأ الإفطار بشرب الماء البارد أو العصائر المثلجة.

* لا تكثر من تناول المخللات، واستبدلها بالسلاطة الخضرا.ء

* لا تكثر من تناول الحلويات واستبدلها بالفاكهة.

* لا تستبدل الماء بالمشروبات الغازية والعصائر.

* أكثر من شرب المياه بين الإفطار والسحور .

* لا تتناول العرقسوس إذا كنت مصابا بالضغط أو تعاني من مشاكل في الكلى.

* لا تتناول الكركديه إذا كنت تعاني من هبوط في الضغط.

* لا تنم مباشرة بعد تناول الإفطار أو السحور.

