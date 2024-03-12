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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مفاجأة للمقبلين على الزواج.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب اليوم| ونصيحة للتوقيت الأفضل للشراء

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 12 مارس، انخفاضا ملحوظا، وتراجع سعر الجرام الذهب، حيث يهتم كثير من المواطنين بمتابعة أخبار الذهب باعتباره ملاذا آمنا أوقات الأزمات وأكثر الأدوات الاستثمارية استقراراً، لذلك يلجأون إليه لادخار أموالهم من خلاله.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم 

وتأتي انخفاضات أسعار الذهب اليوم بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 أعلى مستوى له خلال 3 أسابيع يوم الأربعاء الماضي، عند 3275 جنيهًا للجرام.

وشهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 12 مارس 2024، انخفاضا خلال تعاملات الصاغة اليوم، والتي جاءت كالآتي: 

  • سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 3600 جنيه للبيع، و3542 جنيهًا للشراء.
  • كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 3150 جنيهًا للبيع، و3100 جنيه للشراء.
  • ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2700 جنيه للبيع، و2657 جنيهًا للشراء.
  • وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه للبيع، و2066.75 جنيه للشراء.
  • وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 25200 جنيه للبيع، و24800 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب.

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أول أيام رمضان.. تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف هتشتري ولا هتبيع

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أسعار الذهب في أول يوم رمضان

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلاً عن المستثمرين، نظرًا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذا آمنا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب 

سعر الذهب بالدولار

واستقر سعر الذهب العالمي حيث أغلق الجمعة على أعلى مستوى سجله الذهب علي الإطلاق، وذلك بعد أن عززت بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في أمريكا التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبًا.

واستقر السعر الفوري لـ الذهب الآن على 0.5% إلى 2170.55 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب على الارتفاع 0.9% إلى 2185.50 دولار، وهي أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر 2023.

التوقيت الأفضل للشراء

وتوقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بنفس معدلات الأسعار الحالية، وذلك بشرط استقرار سعر صرف العملة والجنيه مقابل الدولار، أيضا مع استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر، مشيرًا إلى أنه إذا حدث ارتفاع في السعر العالمي للذهب، فمن المحتمل أن يكون هناك ارتفاع عن المعدل الطبيعي للسعر الحالي.

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بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

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عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق

وقال ميلاد، في تصريحات صحفية، إنه لا يوجد موعد ثابت لشراء الذهب أو بيعه لأن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل المدى، فيمكن شراء الذهب وبيعه بعد مدة لا تقل عن سنة لكي يحقق الربح المتوقع، أيضا هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب عالميا، مثل العوامل الاقتصادية والسياسية، والجيوسياسية، وهذه أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميا.

نصائح شعبة الذهب للشراء

يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي: رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر، الفاتورة أصل وظهر "مكربنة".

رئيس شعبة الذهب
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