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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية مجانية بقرية علوش بـ مرسى مطروح

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية علوش التابعة لإدارة مرسي مطروح الصحية يومي الأربعاء والخميس القادم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحي على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا
وأوضح أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال- الباطنة – الجراحة- الأسنان- وأمراض النساء والتوليد- تنظيم الأسرة الصحي) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين.


وأشار إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
 

وأكد أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

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