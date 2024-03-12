عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أقوال المجني عليه في اتهام عاطل بمحاولة قت.له بدار السلام

ننشر أقوال المجني
ننشر أقوال المجني عليه في اتهام عاطل بالشروع في قتله

ينشر موقع صدى البلد  تفاصيل أقوال المجني عليه في اتهام عاطل بالشروع في قتله، لمعاتبته على معاكسة نجلته في دار السلام.

اقرأ ايضًا :

txt

أنهى حياة عامل رميًا بالرصاص.. قرار عاجل من المحكمة ضد كهربائي المرج

txt

مشادة كلامية تودي بحياة شخص وتقود بائعا للمحاكمة| تفاصيل

txt

عايز ترجع لزوجتك ادفع مليون و160 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة

txt

توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة

قال حسام محمد، المجني عليه، 24 سنة، موظف أمن بشركة إنه نما إلى علمه قيام المتهم بمعاكسة ابنته فقام بمعاتبة ذويه على ذلك الفعل وحال تقابله مع المتهم عاتبه على فعلته ففوجىء بالمتهم يتعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابته برقبته قاصدًا إزهاق روحه إلا أنه تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتم تدارك حالته الصحية بالعلاج اللازم. 

اقرأ ايضًا :

txt

عاتبه على معاكسة ابنته.. تفاصيل اتهام عاطل بالشروع في إنهاء حياة جاره

txt

آخر موعد.. غدًا المقابلات الشخصية للمتخلفين عن الحضور في مسابقة معاون نيابة إدارية

txt

إحالة مسجلي خطر إلى الجنايات لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

txt

ضبط بحوزتهما عملات أثرية.. قرار عاجل من المحكمة ضد موظف بالمعاش وعاطل

txt

إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف حديد في الشروق إلى المحاكمة العاجلة

txt

قرار عاجل من المحكمة ضد عامل أنهى حياة ربة منزل

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «مصطفى .م»، 31 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليه حسام محمد، موظف أمن بشركة عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تعدى عليه مستخدمًا سلاح أبيض محل الوصف التالي، «سكين» محدثًا الإصابات المبينة بالتحقيقات والتي يترتب عليها بحكم اللزوم العقلي من قتله وإزهاق روحه إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاح أبيض «سكين» دون أن يكون لحيازتها أو إحرازها مبررًا من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة الشروع في القتل 

نصت المادة رقم 46 من قانون العقوبات على أن يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.

بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.

بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.

بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

ويجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

كما لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة. 

صدى البلد تحقيقات النيابة عاطل فرد امن معاكسه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

مفاجأة العملاء الجدد.. ما سعر فائدة حسابات التوفير ببنكي مصر والأهلي؟

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

كنز بمليارات الدولارات.. 4 شركات أجنبية تتصارع للفوز بهذا الاستثمار داخل مصر| تفاصيل

قرعة الكونفدرالية تعلن موعد مباراة الزمالك المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد محمد عبلة.. كاتبة جنوب أفريقية تتنازل عن وسام جوته الألماني.. تفاصيل

رضا حجازي يتفقد ديوان وزارة التعليم.. ويقدم التهنئة للعاملين بحلول شهر رمضان

بالحمص والعدس.. طريقة عمل شوربة الحريرة المغربية

تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 70 مليون جنيه

خادم الحرمين وولي عهده يعزيان الإمارات في وفاة الشيخ صقر بن راشد

سعر المتر 8500 جنيه|حجز شقق الإسكان المتميز كاملة التشطيب بمقدم 60 ألف.. تعرف على موعد الاستلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتجاجات واسعة في هولندا لزيارة الرئيس الإسرائيلي متحفًا للهولوكوست

نسرين طافش تستعرض أناقتها بالزي الفلسطيني.. شاهد

الكحة الشديدة.. انتبه من الصيام في هذه الحالة

أحمد رفعت حالته حرجه.. معلومات عن سبب إصابته بعد نقله للعناية المركزة

فيديو

حقيقة خضوع سالى عبد السلام إلى عمليات تجميل وتخسيس.. فيديو

يسرا تروى تفاصيل صفعة شادية لها وفنان وحيد كانت قلقانة منه ..فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ